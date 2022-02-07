شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: عودة الدوليين مباشرة من الكاميرون كانت ستكلفنا مبالغ طائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سبب عدم سفر اللاعبين الدوليين من الكاميرون للإمارات مباشرة للحاق ببعثة الفريق قبل مواجهة بالميراس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية.

وقال موسيمانى، فى تصريحات صحفية، عودة اللاعبين الدوليين مباشرة كانت ستكلف إدارة النادى مبالغ طائلة، لذا فضلنا عودتهم بشكل طبيعي للقاهرة، ومن ثم التحاقهم بمعسكر الفريق بالإمارات فى رحلة أخرى.