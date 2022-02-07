شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى الأهلي الدوليين معسكر الفريق بالإمارات استعدادا لمواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل سداسي الأهلي الدوليين "محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم" إلى أبو ظبي للانتظام فى معسكر فريقهم الذى يستعد لمواجهة بالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وصول دوليى الأهلى للإمارات

وغادر اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وصلوا مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.