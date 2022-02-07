شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص لعمر كمال عبد الواحد فى مران فيوتشر بعد تألقه مع الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الجهاز الفنى بنادى فيوتشر بقيادة على ماهر، ولاعبى الفريق، عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، بطريقة خاصة على هامش حضوره لمران الفريق اليوم استعدادا للإسماعيلي، حيث استقبل علي ماهر اللاعب بالأحضان بعد تألقه مع الفراعنة خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون وحصد المنتخب الوطني وصافتها بعد الخسارة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.



عمر كمال فى فيوتشر 3



عمر كمال فى فيوتشر



عمر كمال فى فيوتشر 2

وكان محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، قد أعلن في وقت سابق، أن عمر كمال عبد الواحد سينتظم في تدريبات فيوتشر بعد العودة من الكاميرون وذلك بالتنسيق مع اللاعب، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نتواصل مع اللاعب بشكل مستمر عن طريق علي ماهر المدير الفني وعبد الظاهر السقا مدير النادي، لدعمه وتحفيزه، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب بعد عودته في مران الفريق استعداداً للإسماعيلي.

أعلن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن عمر كمال عبد الواحد سينتظم في تدريبات فيوتشر بعد العودة من الكاميرون وذلك بالتنسيق مع اللاعب، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نتواصل مع اللاعب بشكل مستمر عن طريق علي ماهر المدير الفني وعبد الظاهر السقا مدير النادي، لدعمه وتحفيزه، ومن المقرر أن يحصل على راحة قصيرة بعد عودته من الكاميرون قبل الانتظام في مران الفريق استعداداً للإسماعيلي.