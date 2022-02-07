بيرسي تاو يواصل التأهيل وموسيماني يجتمع بلاعبى الأهلي.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي، التأهيل على هامش مران الفريق المقام حاليا فى أبو ظبي قبل مواجهة الفريق الأحمر وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويخرج بيرسي تاو من حسابات الجهاز الفني لفريقه بداعي الإصابة، فى الوقت الذي حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين لمنح اللاعببن بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة.

وغادر اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وصلوا مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يسافر سداسي الأهلي الدولي في الرابعة عصر اليوم إلى مطار دبي، على أن يخضعوا لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.