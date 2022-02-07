شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: استفدنا دروس كثيرة من بطولة أمم إفريقيا وعلينا الاستعداد للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن ياسر ريان، نجم المنتخب المصرى السابق، إن أداء المنتخب المصرى في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، 2021، كان مشرفا، ورغم الإجهاد الذى تعرض له اللاعبون على مدى البطولة، إلا أنهم قدموا عرضاً قوياً أمام السنغال، وتابع:" الناس كانت طمعانة في البطولة ومنتخب مصر وصلنا لأننا نكون طمعانين في البطولة.. ولكن علينا أن نستفيد ونستعد جيداً لمباراة السنغال المقبلة".

وأضاف "ريان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الجمهور المصرى والنقاد الرياضيين كانوا دائماً يحفزون لاعبى المنتخب ويشجعونهم وكانوا أيضاً يبعثون لهم برسائل كثيرة تعكس الدعم والمساندة، وتابع:"كنا بنوصل رسائل كثيرة للاعبية ان احنا وراكم حتى لو أداءكم مش كويس".

وشدد "ريان"، على أن لاعبى المنتخب بذلوا مجهود غير طبيعي في كل المباريات، وكنت أتمنى أن يكون هناك زيادة في اللعب الهجومى خاصة في المباريات التي كنا نلعب فيها بشكل دفاعى، وما حدث في المباراة النهائية درس لما هو قادم، وتابع:"ده درس للمنتخب مش لازم نفرح قوي ولا نزعل قوي ..اللاعبين هما مجهود يحمدوا عليه ويحسدوا عليه ..على الرغم من عدم وجود مساعدات كتيرة أمام هذا الجيل من اللاعبين ..احنا بنكون فريق ..والماتش اللى جاي اصعب من اللي فات" .