صفقات الشتاء تعتلي الواجهة في الظهور الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ظهرت ملامح نجاح صفقات الفترة الشتوية مبكرا وتحديدا في الجولة الأولى التي تلت انتهاء فترة الانتقالات، والتي صادفت الجولة ال 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اليومين الماضيين.

وقدم أكثر من لاعب نفسه كصفقة رابحة في ناديه، واضعا بصمة بكرة رغم أن فترة الانتقالات الشتوية دائما ما يصاحبها عدم نجاح بالصورة المرجوة، نظرا لصعوبة حصول الأندية نفسها على لاعب مناسب بسبب عدم تخلي الفرق الأخرى عن لاعبيها المتميزين.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية التي اختتمت قبل أيام، تنقلات داخلية على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب، كما شهدت استقطاب أسماء جديدة من دوريات خارجية معروفة، قدموا أنفسهم بنجاح.

أرقام أخرى من الجولة الـ19:







شهدت تسجيل 24 هدفا من 7 مباريات (الهلال والفيحاء تأجلت)



حضر التعادل مرتين وبنتيجة واحدة (1/1)



واصل الاتحاد صدارته بفوزه العريض 4/ 0 على أبها



تمسك النصر بالوصافة بفوزه العريض على الطائي 4/ 1



4 لاعبين محليين فقط نجحوا في التسجيل هم عبد الله المقرن (الأهلي)، عبد العزيز البيشي (الاتحاد)، حسن الجبيري (الطائي)، وفراس البريكان (الفتح).



انفرد لاعب النصر أندرسون تاليسكا بصدارة الهدافين رافعا رصيده إلى 14 هدفا 3 لاعبين يتقاسمون وصافة الهدافين بواقع 12 هدفا هم ليندر تاوامبا (التعاون) ورومارينهو دا سيلفا (الاتحاد) وأوديون إيغالو (مع الشباب قبل الانتقال للهلال)



تاليسكا أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، حيث سجل 14 هدفا وصنع هدفين تاليسكا أكثر لاعب تسجيلا للثنائيات، حيث سجل في الطائي ثنائيته الثالثة بعد هدفيه بأبها والأهلي.



1 لوسيانو فييتو

نجح اللا عب المنضم للشباب قادما من الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فيتو،في قيادة فريقه الجديد الشباب للعودة إلى طريق الانتصارات عندما سجلهدف الفوز 2/ 1 على الحزم، ليعيد هذا الانتصار، فريق الشباب للمنافسة بعدسلسلة من التعثرات المتتالية.

2 عبدالله المقرن

وضع المهاجم القادم للأهلي من صفوف الرائد، عبدالله المقرن بصمته في أول مباراة عندما سجل هدف التعادل في مرمى التعاون في الدقائق الأخيرة بعد أن كان فريقه خاسرا في أرضه بين جماهيره.

وعلى الرغم من أن الأهلي لم يحقق الفوز في هذه المباراة، إلا أنها شهدت تقديم الجدد أنفسهم بصورة جيدة، فبجانب المقرن، قدم الثنائي علي مجرشي والكاميروني فرانك كوم مستوى متميزا.

3 مارتن وروسي

قاد ثنائي فريق الفيصلي الجديد، الأسترالي مارتن بويل، والبرازيلي بيريرا روسي، فريقهما لفوز كبير على الحصان الأسود في الدوري فريق ضمك بثلاثية نظيفة، حيث سجل منهما هدفا في المباراة، فيما تفوق مارتن بصناعته هدف روسي.

4 عبدالرزاق حمدالله

واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله ظهوره المتميز مع فريقه الجديد الاتحاد وسجل هدفين من الرباعية التي فاز بها فريقه على مضيفه أبها، أحكمت قبضة الاتحاد على صدارة الدوري واحتفاظه بالفارق النقطي بينه وبين ملاحقيه النصر والشباب.

ورفع حمدالله عدد أهدافه مع الاتحاد بعد أن التحق به في بداية فترة

الانتقالات الشتوية إلى 3 أهداف.

5 جوناثان روديغيز

في النصر، حجز المهاجم الجديد الأوروجوياني جوناثان رودريغيز مكانه وسط قلوب جماهير ناديه، بعد أن وضع بصمته الأولى من خلال تسجيله هدفا رائعا في مرمى الطائي، في المباراة التي كسبها النصر 4/ 1 ليبقى في وصافة الترتيب خلف الاتحاد.

6 أوديون إيغالو

دشن اللاعب المنضم حديثا للهلال قادما من الشباب، النيجيري أوديون إيغالو مشواره مع الهلال بهدف في مرمى الجزيرة الإماراتي ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، وأعاد هدف إيغالو فريق الهلال للمباراة بعد أن كان خاسرا 0/ 1، لتتوالى بعده الأهداف حتى انتهت المباراة لصالح الهلال 6/ 1 وتأهله لمواجهة تشيلسي الإنجليزي غدا في الدور نصف النهائي للبطولة.

كما شارك مع الهلال المدافع القادم إليه من الاتحاد سعود عبدالحميد وقدم هو الآخر مباراة مميزة