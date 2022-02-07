فروسية الزلفي تقيم سباقها الـ17

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان فروسية الزلفي سباقه الـ17 للموسم الحالي 1443، على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكون السباق من 4 أشواط على مسافة 1600 م، حيث حقق الجواد «أبوذعار» لإسطبل سلطان الغنام المركز الأول في الشوط الأول «مبتدئة»، وفي الشوط الثاني ثالثة 3/1، فاز بالمركز الأول الجواد «نشر» لإسطبل سلطان الغنام، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث المخصص «مفتوح أفراس» بحصول الفرس «فذا» لإسطبل صالح الحمد على المركز الأول.

وسلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي إبراهيم العطاالله، كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين لإسطبل فهد الجبر، مالك الجواد «الغالي فهد»، الذي فاز بالمركز الأول في شوط الكأس الرئيس الشوط الرابع، والمخصص للحصن والأفراس «م.4 سنوات فأكثر».