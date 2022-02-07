شكرا لقرائتكم خبر فروسية الزلفي تقيم سباقها الـ17 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتكون السباق من 4 أشواط على مسافة 1600 م، حيث حقق الجواد «أبوذعار» لإسطبل سلطان الغنام المركز الأول في الشوط الأول «مبتدئة»، وفي الشوط الثاني ثالثة 3/1، فاز بالمركز الأول الجواد «نشر» لإسطبل سلطان الغنام، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث المخصص «مفتوح أفراس» بحصول الفرس «فذا» لإسطبل صالح الحمد على المركز الأول.
وسلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي إبراهيم العطاالله، كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين لإسطبل فهد الجبر، مالك الجواد «الغالي فهد»، الذي فاز بالمركز الأول في شوط الكأس الرئيس الشوط الرابع، والمخصص للحصن والأفراس «م.4 سنوات فأكثر».
كانت هذه تفاصيل خبر فروسية الزلفي تقيم سباقها الـ17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.