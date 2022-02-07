الأهلي والاتحاد يشعلان طائرة الممتاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم الجولة الـ16 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مباريات، أقواها الأهلي والاتحاد على صالة الأول. ويريد الأهلي مواصلة تصدره بـ42 نقطة، فيما يبحث الاتحاد السادس برصيد 22 نقطة عن التقدم للمركز الرابع. وفي مكة المكرمة يحل الفيصلي 39 نقطة، ضيفا على الوحدة 21 نقطة. وفي الرياض يستضيف الهلال 36 نقطة في المركز الثالث نظيره الخليج 19 نقطة. وفي الرياض يلتقي النصر مع الهداية في مباراة الهروب من شبح الهبوط. ويتذيل النصر الترتيب برصيد 9 نقاط، والهداية في المركز العاشر بـ11 نقطة. وفي خميس مشيط يلتقي ضمك الخامس برصيد 22 نقطة بالابتسام التاسع بـ15 نقطة. وعلى صالة وزارة الرياضة بالقطيف يلتقي الخويلدية والترجي. ويحتل الترجي المركز الرابع بـ 24 نقطة، في حين يحتل الخويلدية المركز الـ11.

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