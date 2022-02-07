الإعلام الأجنبي يزيد رعب تشيلسي من الهلال

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من جانبها، حذرت صحيفة El grafico الأرجنتينية، بطل دوري أبطال أوروبا، فريق تشيلسي الإنجليزي من قوة الهلال الذي سيواجهه غدا في الدور نصف النهائي للبطولة.
كما سارت صحيفة redgol التشيلية على ذات خط El grafico، محذرة الفريق الإنجليزي من الهلال، وكتبت «الهلال لم يكن من عمالقة الكرة الأوروبية أو أمريكا الجنوبية لكنه أثبت خطورته وعلى الفريق الإنجليزي أن يأخذ حذره قبل مواجهة بطل آسيا الذي يضرب دون رحمة».
كما سلط الإعلام الألماني الضوء على مواجهة الهلال أمام الجزيرة الإماراتي، قبل أن تصف صحيفة Sport1 لقاء الهلال القادم بالصعب والقوي مع فريق تشيلسي الذي يقوده المدرب توماس توخيل.
وقالت شبكة BBC إن الهلال يضم عناصر كروية تتمتع بامتلاك خلفية تامة عن الكرة الإنجليزية ولا يخيفها لاعبوها من واقع تجارب للاعبيه في الدوري الإنجليزي كمهاجم مانشستر يونايتد السابق، النيجيري أوديون إيغالو، ولاعب وسط ويست بروميتش، البرازيلي ماثيوس بيريرا ولاعب واتفورد السابق، البيروفي أندريه كارليو.
أما موقع نادي تشيلسي فقد علق على خطورة الموقعة المرتقبة مع الهلال بعد فوزه الكبير على الجزيرة الإماراتي الفائز في المباراة الأولى 4/ 1 على بيري بطل تاهيتي.
وكتب الموقع «لدى الفريق السعودي قوة ضاربة في الأمام، كما لديه مشجعون كثر في الإمارات رغم أنه يلعب خارج أرضه».
وقالت صحيفة Ole الأرجنتينية إن الهلال دق ناقوس الخطر أمام الفرق المشاركة في البطولة، وعلى تشيلسي الحذر من العملاق الآسيوي.
مكاسب الهلال من تأهله لنصف النهائي
- الحصول على جائزة المركز الثالث (5 .2 مليون دولار) أو الرابع (2 مليون دولار)
- دخوله تاريخ البطولة بتحقيقه أكبر فوز فيها (6/ 1) عبر التاريخ
- أصبح أكثر الأندية السعودية تسجيلا للأهداف في البطولة (النصر سجل 5 أهداف والاتحاد 5 أهداف)
- لاعبه سالم الدوسري بات أول لاعب سعودي يسجل هدفين في البطولة
- تألق محمد كنو وخروجه من الضغوطات التي صاحبت تجديد عقده الاحترافي
- نجاح الصفقتين الجديدتين سعود عبدالحميد وأوديون إيغالو في تقديم عطاء مميز في ظهورهما الأول
- تأكيد الحارس عبدالله المعيوف عدم تأثره بتعاقد فريقه مع الدولي محمد العويس، حيث لعب دورا كبيرا في فوز الهلال
- صعود أسهم النادي الاستثمارية والاقتصادية
- استعادة المدير الفني ليوناردو جارديم ثقة الجماهير والإدارة
- تأكيد الفريق عودته للمباراة وعدم التأثر بتقدم الخصم في النتيجة
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