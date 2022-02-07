شكرا لقرائتكم خبر نوير يخضع لعملية جراحية بالركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ مانويل نوير «إنه يأمل في العودة إلى الملاعب قريبا، وذلك بعد أن خضع لجراحة في الركبة أمس الأول».

وذكر بايرن ميونخ أن مانويل نوير سيغيب عن الملاعب لأسابيع مقبلة بعد أن خضع لجراحة في مفصل الركبة اليمنى.

وقال نوير (35 عاما) «خضعت لعملية بسيطة في الركبة. كل شيء سار على ما يرام، لذلك سأتمكن من بدء تدريبات إعادة التأهيل قريبا. أتمنى أن أتمكن من العودة إلى الملاعب خلال أسبوعين».

وكان نوير قد غاب عن الملاعب في يناير بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، كما سبق له الغياب لعدة أشهر بسبب إصابة بكسر في القدم في موسم 2018-2017، لكنه الآن لا يتوقع الغياب لفترة طويلة.

وإلى جانب غيابه في الفترة المقبلة عن مباريات بايرن في الدوري الألماني (بوندسليجا)، سيغيب نوير أيضا عن المباراة المقررة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية مشاركته في مباراة الإياب المقررة في الثامن من مارس.