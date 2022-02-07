المملكة المتحدة وأيرلندا تفضلان أمم أوروبا على المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت اتحادات كرة القدم في المملكة المتحدة وأيرلندا إلى عدم التقدم بملف لطلب استضافة كأس العالم 2030 ، مع التركيز على التقدم بملف لطلب استضافة كأس أمم أوروبا (يورو 2028).

وترى اتحادات كرة القدم الخمسة في المملكة المتحدة وأيرلندا أن البطولة القارية تمثل خيارا أفضل من نظيرتها العالمية، التي تتزامن مع مرور 100 عام على انطلاق أول بطولة كأس عالم في 1930.

وأوضح بيان الاتحادات أن «دراسة الجدوى تضمنت تحليلا للأثر الاقتصادي، والمشهد السياسي لكرة القدم والتكاليف المحتملة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى.

بشكل عام، قررت الاتحادات الخمسة التركيز فقط على تقديم ملف رسمي لطلب استضافة يورو 2028 ووافقت على عدم التقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2030».

وأشار البيان «تقدم استضافة يورو عائدا مشابها للاستثمار، حيث تحتاج البطولة الأوروبية لتكلفة أقل بكثير مع إمكانية تحقيق الفوائد في وقت أسرع. إنه لشرف وامتياز أن نستضيف سويا يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا كلها. ستكون أيضا فرصة رائعة لتوضيح الأثر الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم ذات طراز عالمي من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا».

وأضاف «المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا يمكنهما أن يقدما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وللكرة الأوروبية شيئا خاصا في 2028 من خلال تعاون متكامل وفريد من نوعه خماسي الاتجاهات (الاتحادات الخمسة) سيقدم تجربة رائعة للفرق والجماهير».

وأعلن اليويفا العام الماضي أن الدول الراغبة في استضافة يورو 2028 تحتاج إلى التأكيد على هذا قبل 23 مارس المقبل على أن يتم الإعلان عن الراغبين في التقدم بالملفات في الخامس من أبريل المقبل.

كما ستجرى عملية التقدم بملفات طلب استضافة يورو 2032 بالتوازي مع عملية التقدم بملفات يورو 2028.

ومن المتوقع تمديد حجم البطولة الأوروبية من 24 إلى 32 منتخبا بداية من نسخة 2028 ليصبح التقدم بملف تنظيم مشترك بين 5 دول أكثر جاذبية لليويفا.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة عام 2024.

كما ستكون كأس العالم 2022 في قطر هي النسخة الأخيرة من المونديال بمشاركة 32 منتخبا فيما سيرتفع العدد في النسخة التالية، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026، إلى 48 منتخبا.

وقد تدرس إسبانيا والبرتغال التقدم بملف مشترك لطلب استضافة كأس العالم 2030، كما ينتظر أن تتقدم الأرجنتين وأوروجواي بملف مشترك أيضا، حيث ستتزامن هذه النسخة مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول بطولة كأس عالم، والتي استضافتها أوروجواي في 1930.