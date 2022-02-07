فوست أكبر لاعبة تتوج بذهبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت الهولندية إرين فوست أكبر لاعبة تتوج بميدالية ذهبية في التزلج السريع بالألعاب الأولمبية، حيث فازت أمس بذهبية سباق التزلج السريع لمسافة 1500 م في أولمبياد بكين 2022.

وأحرزت فوست الذهبية بذلك وعمرها 35 عاما و312 يوما.

كذلك أصبحت فوست أول رياضية تتوج بميداليات ذهبية فردية في 5 دورات أولمبية شتوية مختلفة.

وأحرزت فوست، المتوجة بعدة ألقاب عالمية وأولمبية، المركز الأول مسجلة دقيقة واحدة و28ر53 ثانية محطمة الزمن القياسي الأولمبي المسجل باسم مواطنتها يورين مورس في أولمبياد سوتشي 2014 وهو دقيقة واحدة و51ر53 ثانية.

واحتلت اليابانية ميهو تاكاجي المركز الثاني، والهولندية الأخرى أنطوانيت المركز الثالث.

وتوجت فوست بميداليات في الدورات الأولمبية الشتوية الخمس السابقة، حيث أحرزت خلالها ست ذهبيات وخمس فضيات وبرونزية واحدة.