شكرا لقرائتكم خبر أياكس يطرد أوفرمارس بسبب رسائله لزميلاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترك نجم كرة القدم الهولندي السابق مارك أوفرمارس منصب مدير الكرة بنادي أياكس الهولندي بعد الكشف عن قيامه بإرسال عدد من الرسائل غير المناسبة إلى زميلات بالنادي.

وأكد النادي الهولندي أمس الأول أن أوفرمارس ترك المنصب بعد مناقشات مع المجلس الإشرافي على النادي ومع الرئيس التنفيذي إدوين فان دير سار.

وشغل أوفرمارس، النجم السابق لكل من أياكس وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، منصب مدير الكرة بالنادي الهولندي الكبير منذ 2012 كما وقع عقدا جديدا في ديسمبر الماضي، وكان من المفترض أن يستمر في المنصب حتى 2026 بموجب هذا العقد الجديد.

وأوضح بيان على الموقع الرسمي للنادي بالإنترنت «سلسلة من الرسائل غير المناسبة إلى عدد من زميلاته على مدار فترة ممتدة كانت وراء قراره بالرحيل عن النادي».

وقال أوفرمارس «أشعر بالخزي. واجهت الأسبوع الماضي تقارير عن سلوكي، وكيف كان وقع هذا على الآخرين. لسوء الحظ، لم أكن أدرك أنني تجاوزت الحد بهذا السلوك. لكن تم توضيح هذا لي في الأيام الماضية. شعرت فجأة بضغط هائل. أعتذر».

وأضاف «بالتأكيد، بالنسبة لشخص في موقعي، هذا السلوك غير مقبول. أرى هذا الآن أيضا، ولكن فات الأوان. لا أرى خيارا آخر سوى الرحيل عن أياكس.

هذا أيضا له تأثير كبير على وضعي الخاص. لهذا، أطالب الجميع بأن يتركوا شأني وعائلتي».