تسوية قضية الإساءات العنصرية بتشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى تسوية في قضية أمام محكمة بخصوص تعرض 4 لاعبين سابقين في فئات الناشئين بالنادي لإساءات عنصرية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعبين السابقين سعوا للحصول على تعويضات معنوية بسبب مزاعم تعرضهم للعديد من الإساءات العنصرية المسيئة، من اثنين من أعضاء الجهاز التدريبي لفريق الشباب في فترة التسعينيات.

وقال محامو اللاعبين السابقين للفريق اللندني، «إن تشيلسي مسؤول بشكل غير مباشر عن تلك الإساءات التي قيل إنها تم ارتكابها حينما كان الرجال الأربعة في أعمار ما بين 14 و18 عاما.

كما قيل في وثائق المحاكمة إن مدرب واحد من المتهمين سيرافق اتهامه إساءات لفظية واعتداءات جسدية ذات طبيعة جنسية».

وكان من المقرر إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة، لكن تم إلغاء ذلك بعد التوصل إلى تسوية، وفق ما أعلن قاضي المحكمة العليا في جلسة استماع ما قبل المحاكمة في محكمة العدل الملكية أمس.