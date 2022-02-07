بودابست تستضيف بطولة العالم للسباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أن بودابست ستستضيف نسخة «استثنائية» من بطولة العالم للسباحة هذا العام بعد أن جرى تأجيل البطولة التي كانت مقررة في مدينة فوكوكا اليابانية مجددا إلى عام 2023 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وستحتضن العاصمة المجرية بودابست، التي احتضنت بطولة العالم 2017 للسباحة، النسخة الاستثنائية في الفترة ما بين 18 يونيو و3 يوليو.



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