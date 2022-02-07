أول تعليق من محمد صلاح بعد خسارة أمم إفريقيا أمام السنغال: هناخد حقنا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، حزنه الشديد على الخسارة أمام السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم أمس، وفقدان اللقب.

وقال محمد صلاح، في كلمات للاعبين في حضور وزير الشباب والرياضة عقب الخسارة: بشكر جميع اللاعبين على الأداء، لعبنا 4 مباريات بوقت إضافي في غضون 12 يومًا، وهذا الأمر صعب للغاية علينا نفسيًا، والجميع شاهد على الجهد الذي بُذل.

وأضاف قائد المنتخب: لدينا جولة جديدة كمان شهر أمام السنغال، في المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم 2022 بقطر، ونقدر ناخد حقنا.

وزير الرياضة: نحن لا ننكسر.. وقادرون على التأهل للمونديال

وفي نفس السياق، تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاعبين: نحن لا ننكسر، الجميع تحدث بعد نكسة 1967 أننا انتهينا ولكننا عدنا أقوى، وظهرنا في عام 1973 بشكل أقوى، ولا بد أن تضعوا في عاتقكم كلمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثنى على الجميع، ولا بد أن نكون فخورين بأنفسنا.

وشدد: نغلق هذا الملف بشكل نهائي، الجميع خلفكم من أجل حلم المونديال، وإن شاء الله القادم أفضل، ونحن قادرون على التأهل وإعادة الفرحة مرة أخرى للشعب المصري، أنا فخور بكم جميعًا، وبشكركم على هذا الأداء رغم الخسارة.

وتعرض منتخبنا الوطني يوم أمس، للخسارة في المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح بنتيجة 4/2، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف.