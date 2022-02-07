شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الزمالك ينتظمون فى التدريبات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.

وفضل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.