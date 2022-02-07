شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص عمرو السولية طبيا فى الإمارات قبل مواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر خلال تواجده فى الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يخوضها الفريق الأحمر باعتباره بطل أفريقيا.

واشتكى عمرو السولية من الإجهاد خلال الفترة الماضية بسبب كثرة مشاركاته مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف عمرو السولية الطبي بعد الفحص الذى سيجريه اللاعب تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر.

وغادر اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وصلوا مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها فى الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.