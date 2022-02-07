شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين موهبة اكتشفها كيروش فكتب شهادة ميلاده الدولية فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مهند لاشين نفسه للجماهير المصرية بالصورة التى يتمناها أى لاعب، بعدما كتب شهادة ميلاده الدولية فى بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر ونادى طلائع الجيش سجل ظهوره الأول مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، بعدما نال اللاعب إعجاب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

مهند لاشين كان دائما محور اهتمامات كبار الأندية فى الدورى العام، خاصة الأهلى والزمالك، حيث ترددت الكثير من الأنباء فى عدة مرات عن وجود اهتمامات كبيرة من أندية القمة لضمه، خاصة أنه يتمتع بالقدرات الفنية اللازمة التى يحتاجها القطبان.

صاحب الـ26 عاماً بدأ مسيرته الكروية فى الأسيوطى سابقاً وبيراميدز حالياً، حيث بزغ نجمه وتألق فى وسط الملعب وجذب الأنظار، ثم رحل فى موسم 2018 / 2019، لينضم إلى طلائع الجيش بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وشارك لاشين مع بيراميدز فى 43 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، بينما شارك مع الطلائع فى 66 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق.