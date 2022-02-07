شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس الاستعانة بمحمد شريف أمام بالميراس البرازيلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الاستعانة بمحمد شريف لقيادة هجوم الفريق فى مباراته ضد بالميراس البرازيلي غدا، الثلاثاء، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، سواء أساسيا أو كاحتياطي، بعد انتظامه فى معسكر الفريق الأحمر مساء اليوم الاثنين.

ويفكر الجهاز الفني للأهلي فى عدم الاستعانة بلاعبيه الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر فى بطولة كأس العالم للأندية، خشية من تعرضهم للإجهاد من مشاركة في المباريات، وكذلك من السفر من الكاميرون إلى مصر ومنها إلى الإمارات.

ويعاني الأهلي من أزمة في خط الهجوم في غياب الثنائي حسام حسن وصلاح محسن للإصابة، وهو ما قد يدفعه للاستعانة بمحمد شريف في قيادة الهجوم أمام بالميراس، في ظل النقص العددي في هذا المركز.

ويخطط موسيماني للاستعانة بالثنائي محمد شريف وأيمن أشرف لاسيما أنهما لم يشاركا في المباريات الأخيرة ولا يعانيان من الإجهاد، على أن يتم استبعاد الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم من الحسابات الفنية فى موقعة بالميراس، بعدما شاركوا أساسيين في مباراة النهائي الأفريقي ضد السنغال أمس.

ولم يحسم موسيماني حتى الآن مصير مشاركة محمد شريف وأيمن أشرف وهو ما سيتحدد غدا خلال المحاضرة الفنية التي تسبق مباراة بالميراس.