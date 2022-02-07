شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 8 لاعبين من أهلي 2006 لمعسكر منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء 8 لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2006 من بين 30 لاعبًا للانضمام لمعسكر المنتخب المغلق بقيادة مديره الفنى محمد وهبة.