شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل أسطورة جديدة فى حراسة مرمى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطنى وفريق الزمالك، واحدًا من أفضل الحراس الذين لفتوا أنظار الجميع فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى الكاميرون، وقدم محمد أبو جبل أفضل العروض فى كأس الأمم الأفريقية بفضل تصديه لعدد من الأهداف المؤكدة ومنها بالتأكيد التصدى لركلات ترجيحية ساهمت فى تأهل الفراعنة للنهائى.

محمد أبو جبل كان الحارس الثانى لمنتخب مصر بعد محمد الشناوى،، وأصبح من أهم الحراس فى القارة السمراء، حيث رفعت بطولة أمم أفريقيا سعره وأصبح الحارس ينتظر عروضًا احترافية فى الفترة المقبلة، خاصة أنه كان من أبرز الحراس فى البطولة.

ويعود أبو جبل للزمالك فى "زيه الجديد" وشخصيته الجديدة التى ساهم فى صنعها الجهاز الفنى للمنتخب بعدما قاده القدر للمشاركة ليتعملق ويقدم أوراق اعتماد جديدة ستجعله وسط عمالقة حراس المرمى فى المرحلة المقبلة.

كما حل الحارس الدولى محمد أبو جبل "جابسكي"، حامى عرين منتخب مصر، على رأس التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي انتهت أمس، الأحد، فى الكاميرون.

واختارت شبكة "سوفا سكور"، المختصة فى الأرقام والإحصائيات فى كرة القدم، التشكيل المثالى لبطولة الكان 2021، حيث تواجد محمد أبو جبل، الذى تألق بداية من مشاركته كبديل أمام كوت ديفوار في دور الـ 16 وحصل على تقييم 8.10 درجة من 10.

وحصل أبو جبل على الأعلى تقييمًا بين لاعبي التشكيل المثالي من "سوفا سكور" ويأتي من بعده بيبي على مدار البطولة كاملة.