شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادا لمواجهة بالميراس غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وغادر اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وصلوا ممطار القاهرة الدولي متجهين إلى الإمارات للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يسافر سداسي الأهلي الدولي في الرابعة عصر اليوم إلى مطار دبي، على أن يخضعوا لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.