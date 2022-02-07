شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبدأ برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد الشيخ، نجم خط وسط فريق المصرى، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي، على هامش مران المصرى مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب.

أحمد الشيخ أصيب بكدمة قوية في أعلى الساق وكذلك كدمة فى وتر الردفة "صابونة الركبة" والوتر الخارجي للركبة خلال مباراة المصري وبيراميدز بكأس الرابطة قبل نحو ثلاثة أسابيع خضع خلالهم اللاعب للعديد من الجلسات العلاجية قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي والذي يستمر لنحو أسبوع ينتظم بعده اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق.

من ناحية أخرى، أنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجراءات قيد 7 لاعبين بالقائمة الأفريقية للفريق، وذلك استعداد لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي: أحمد الشيخ ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، عمرو مرعي ، الياس الجلاصي ، ياسر حامد ، هيثم العيوني.

وكانت اللجنة السباعية قد كثفت جهودها قبل غلق باب القيد الشتوي من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لاتحاد الكرة، حيث دفعت اللجنة جزءا من المستحقات وتم جدولة باقي الديون حتى يتم قيد الصفقات الثلاث الجديدة التي أبرمها النادي البورسعيدي في الميركاتو الشتوي، وهم: هيثم العيوني وياسر حامد وعمرو عبد الفتاح عموري