شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع الأهلي الليبي ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا مع الأهلي الليبي بنتيجة 1/1، في المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

تقدم الأهلي الليبي فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد الجديري قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني نجح سيراميكا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بعد مهارة رائعة من محمد إبراهيم الذي راوغ مدافع الأهلي الليبي ومرر لباسم مرسي على خط الـ6 ياردات في مواجهة المرمى ليودعها الشباك.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة المصري يوم 17 فبراير الجاري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.