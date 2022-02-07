كارتيرون يقرر عودة لاعبي الزمالك الدوليين للتدريبات الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ، إلى تدريبات الفريق يوم الخميس المقبل.

وفضل كارتيرون منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم من الكاميورن.

وعاد لاعبو الزمالك الدوليين، اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.