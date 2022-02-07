لجنة الزمالك السابقة تكشف حجم التبرعات للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد عمارة

كشف محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة السابقة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن القيمة المالية التي تم جمعها بعد إطلاق حملة تبرعات من محبي القلعة البيضاء.

وفتحت اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك، في فترة تواجدها، حسابًا بنكيًا لتلقى تبرعات محبي النادي للمساهمة في إيجاد مصادر للتمويل، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها القلعة البيضاء.

وأشار الإتربي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الحساب البنكي المخصص لتبرعات الجماهير استقبل 13 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

وأتم نائب رئيس اللجنة السابقة المكلفة لإدارة الزمالك، تصريحاته بقوله: "هذا المبلغ بخلاف الهدايا والتبرعات العينية وتبرعات اللاعبين".