مدرب بالميراس: الأهلي فريق منظم.. ويجب أن نكون هادئين للفوز عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أبيل فيريرا مدرب نادي بالميراس البرازيلي، أن نظيره الأهلي فريق منظم ويعرف جيداً ما يفعله، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون لاعبي فريقه هادئين للفوز بالمباراة والتأهل لنهائي مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كرة القدم ليست علمًا دقيقًا، إنها ليست 2+2 تساوي أربعة، كل من يستثمر أكثر يفوز، كرة القدم لها علاقة كبيرة بالإرادة والتنظيم".

وأضاف: "ما رأيناه بالأمس أن الأهلي كان فريقًا منظمًا جيدًا، يعرف جيدًا ما يفعله، يتنافس على الفوز، نحن قبل كل شيء يقظين لأننا نفهم تنظيم الفريق".

وأكمل: "لدينا خبرة لمدة عام ونصف معًا، ولدينا مباريات مهمة نعيشها معًا وهذا يمنحنا المعرفة، غدًا، ما يتعين علينا القيام به لمواجهة هذا النوع من الفرق هو التحلي بالصبر والأمان والظهور في الوقت الصحيح والقيام بما نتدرب عليه".

وتابع: "هذا ما نتدرب عليه، نتحلى بالهدوء وأن نكون فريقًا قويًا وفعالًا ومركزًا جدًا على المهام الفردية والجماعية، إذا فعلنا ذلك، فسنكون بالتأكيد أقرب للفوز في هذه المباراة".

واختتم مدرب بالميراس: "أتمنى أن يكون لاعبي فريقي هادئين ومُلهمين، ومن يدري، قد يحلوا ألغاز المباراة بإبداعهم الفردي، وهو شيء أحبه حقًا".