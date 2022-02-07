الخليج 365 يكشف.. خطة الساعات الأخيرة لانضمام سداسي الأهلي الدولي لمعسكر أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غادرت الطائرة التي تقل السداسي الدولي للنادي الأهلي من القاهرة متجهة إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة تمهيدا للانتقال إلى أبو ظبي للانتظام في معسكر الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لملاقاة بطل أمريكا الجنوبية في محاولة جديدة لبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى والفوز بالميدالية الفضية أو الذهبية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن طائرة لاعبو الأهلي غادرت في الرابعة والربع عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة متجهة إلى دبي، لتصل إلى في تمام التاسعة و10 دقائق بتوقيت الإمارات.

وأضاف المصدر أن سداسي الأهلي سيخضع إلى مسحة للكشف عن فيروس كورونا في دبي ثم انتظار نتيجتها لمدة ساعتين قبل المغادرة إلى أبو ظبي حيث فندق إقامة الفريق.

ومن المتوقع إذا سارت الأمور على طبيعتها دون تأخير في أي إجراء، أن ينضم نجوم الأهلي إلى معسكر فريقهم في أبو ظبي في الساعات الأولى صباح يوم المباراة، ثم الحصول على قسط من النوم ليتم تحديد مصير إمكانية مشاركتهم أو أي منهم قبل المباراة بساعات.

وِأشار المصدر إلى أن الجهاز الإداري بالأهلي كان قد حجز تذاكر الطيران للاعبيه على رحلة كانت ستنطلق مباشرة إلى أبو ظبي في التاسعة صباح الاثنين، لكن تأخر عودة بعثة الفراعنة من الكاميرون تسببب في تخلفهم عن الرحلة، ليتم الحجز على رحلى دبي التي تصل بعد 12 ساعة من موعد الرحلة الأولى.

وينتظر الأهلي انضمام الخماسي محمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف إلى قائمة مباراة بالميراس، بينما يرافقهم محمد الشناوي الذي استبعد من قائمة البطولة بسبب الإصابة.