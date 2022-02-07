موسيماني يكشف لمصراوي سبب تأخر وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر الأهلي بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن الصعوبات التي منعت النادي من إحضار لاعبيه المشاركين مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون إلى الإمارات مباشرة بعد انتهاء البطولة، للانضمام إلى "المارد الأحمر" في بطولة كأس العالم للأندية.

كان منتخب مصر أنهى، أمس الأحد، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بخسارة النهائي أمام السنغال، فيما يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدا الثلاثاء.

وقال موسيماني ردا على سؤال الخليج 365 في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بالميراس: "من الناحية القانونية، عناصر المنتخب يمكنها المشاركة ضد بالميراس غدا، لقد خضنا مخاطرة بتسجيل 5 لاعبين ليسوا ضمن معسكر الفريق ويلعبون في مكان آخر، ويمكن أن يصاب أي لاعب منهم"

وأضاف: "لاعبو المنتخب خاضوا بالأمس مباراة كبيرة وجلبهم إلينا مباشرة أمر يحتاج مبالغ مالية كبيرة، ونحن لم نتمكن من ذلك".

وتابع: "نمتلك أيضا عناصر لعبت مباراة كبيرة وحققت الفوز (أمام مونتيري)، لذلك لا يمكن أن ينضم لهم لاعبون آخرون يضمنون المشاركة، هذا الشيء سوف يصنع انقساما داخل الفريق، سنلعب بالشكل الذي يمكننا من الحفاظ على قوام الفريق".

واستمر: "إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أكون مدربا للأهلي، إنه الفريق الأفضل في الشرق الأوسط وأنا سعيد أن النادي منحني فرصة ووضع اسمي بين مدربين عظماء، هناك مدرب عظيم مثل مانويل جوزيه قضى هنا 7 سنوات وحقق دوري الأبطال 4 مرات، فيما حققت أنا دوري الأبطال مرتين، وأتمنى أن يتم الحكم عليّ عندما أقضي 7 سنوات مع الفريق".

وأردف: "نحن لا ننظر إلى محمد شريف فقط، أعلم أن هناك اهتمام بعملية تبديله لكن هذه الأشياء تحدث للاعب المحترف، وكان هناك أحداث مشابهة عندما سجل السولية هدفا في مرمى فريقه ببطولة كأس العرب، لكنه عاد بأفضل حال في اليوم التالي".

وأتم: "أقول لشريف عليك ان تكون مثل السولية لتساعدنا على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في التاريخ".