رسميا.. دورتموند يضم مدافع بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بروسيا دورتموند تعاقده مع نيكلاس سولي، مدافع بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.

سولي رفض عرضا من بايرن ميونيخ لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واقترن اسمه بعدة أندية على رأسها برشلونة وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

وبعدما تأكد رحيله عن بايرن في الصيف، قال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية مؤخرا أن المحطة المقبلة لسولي تم تحديدها، دون أن يكشف عن اسم ناد بعينه.

وقال دورتموند في بيان رسمي إنه توصل لاتفاق مع سولي على أن ينضم للفريق اعتبارا من الموسم المقبل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويسعى دورتموند لترميم الخط الخلفي، بعدما عانى من مشكلة دفاعية واضحة هذا الموسم، حيث استقبل فريق المدرب ماركو روزه 36 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر أن سولي (26 عاما) انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2017 قادما من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق البافاري في 159 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.