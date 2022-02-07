صلاح يشكر لاعبي المنتخب ويتحدث عن مواجهة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر الشكر لكل لاعبي الفراعنة، عقب الأداء البطولي الذي ظهروا به في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي إقيمت في الكاميرون.

وقال في غرفة الملابس منتخب مصر عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على ذلك الأداء لم يكن هناك تقصير نهائيا، لعبنا 4 مباريات بـ 120 دقيقة في كل منهم في حوالي 12 يومًا".

وحصد منتخب مصر فضية كأس الأمم الأفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وأضاف صلاح: "الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد ولكن لدينا جولة أخرى بعد شهر وإن شاء الله سنحصل على حقنا منهم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي، المقرر لها 24 و29 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان صلاح قد غادر الكاميرون صباح اليوم الإثنين متوجهًا إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى فريقه الانجليزي، عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.