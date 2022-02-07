لاعب مصري وحيد في التشكيل المثالي لـ كأس الأمم الإفريقية 2021

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت شبكة سوفا سكور، المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي شهدت وجود محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الوطني، عقب الأداء الذي ظهر به، إلى جانب وجود عدد من لاعبي منتخب السنغال.

وهيمن منتخب السنغال على التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك في ظل فوز أسود التيرانجا باللقب، إلى جانب تألق عدد من اللاعبين في خط الدفاع، باستقبال أقل عدد أهداف في البطولة.

وجاء التشكيل المثالي الذي تم الإعلان عنه كما يلي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل (مصر).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – خاليدو كوليبالي (السنغال) – عبدو ديالو (السنغال) – سيس (السنغال).

خط الوسط: نيكولاس بيبي (كوت ديفوار) – إبراهيم سنجاري (كوت ديفوار) – جويلور كانجا (الجابون).

خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال) – فينسنت أبو بكر (الكاميرون) – إيكامبي (الكاميرون).

وحقق منتخب السنغال بقيادة المدرب أليو سيسيه، لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لـ المرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نظيره منتخب مصر، في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح يوم أمس.