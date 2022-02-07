شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزهور 3 /1 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزهور بنتيجة 3 / 1 فى إطار الجولة الـ 12 بدورى السيدات الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد مواجهات اليوم لقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلى و الطيران مع الصيد و سبورتنج مع الجزيرة وهليوبوليس مع سموحة و أصحاب الجياد مع الشمس، بينما تأجل لقاء الزمالك مع وادى دجلة .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.