شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى ينضم لمعسكر سموحة بالقاهرة استعدادا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، منح المهاجم الدولى مروان حمدى راحة حتى الأربعاء المقبل موعد انضمام اللاعب لمعسكر الفريق بالقاهرة، على أن يخوض مباراه فريقه أمام البنك الأهلى فى الدورى المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام فريق الأولمبى أمس الول وإاتهت بهدف دون مقابل للمدافع الهداف رجب نبيل، حيث أشاد أحمد سامى بالصفقات الجديدة والبدلاء الذين شاركوا فى المباراة.

وأبدى أحمد سامى رضاه عن مستوى مراون حمدى مؤكدا أنه كان قريبا جدا من إحراز هدف فى مباراة السنغال لولا تدخل المدافع فى اللحظة الأخيره الذى أفقده الدقة.

ويسعى أحمد سامى خلال الأيام القليلة القادمة لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد والعوده للانتصارات أمام البنك الاهلى قبل موقعه الزمالك فى الدورى.