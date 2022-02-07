شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوي: يجب ألا نقسوا على المنتخب و"الكان" أبرز مواهب الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، بمستوى وأداء المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها السنغال، بعد مباراة قوية مع مصر انتهت بركلات الترجيح، وصبت في النهاية في صالح أسود التيرانجا.

أضاف المستكاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن المنتخب الوطني تنتظره مهمة قوية للغاية، أمام السنغال، في المباراتين الفاصلتين للصعود إلى كأس العالم، ويجب على الجهاز الفني الاستعداد لهما جيدا، مردفا: "كيروش اختار أسماء غير متوقعة بالمرة في بطولة أمم أفريقيا، وقبله في كأس العرب، مثل محمد عبد المنعم والذي أشاد به الجميع".

وتابع حسن المستكاوي: "محمد شريف لاعب كويس جدا وهداف، ويلعب في المساحات أكثر من الأماكن الضيقة، ولكن إنتاج مصطفى محمد الإيجابي بالكرة، قليل للغاية، يجب العمل على تحسينه، ويجب أن نرى أداء أفضل من بعض اللاعبين في الفترة المقبلة مع المنتخب".

وأكمل: "تعرضنا لإصابات لبعض اللاعبين المهمين من ضمنهم أكرم توفيق وأحمد حجازي في الكاميرون، وبشكل عام نحن اكتشفنا لاعبين مهمين وهذا يؤكد أن الكرة المصرية غنية بالمواهب الكبيرة، ونحن رأينا أسماء لعبت مباريات صعبة جدا ونجحت بشهادة الجميع وهذا من الإيجابيات".

وناشد الناقد الرياضي، بعدم القسوة على لاعبي المنتخب المصري، قائلا: "مش عايزين ندوس على اللاعيبة ونظلمهم، ولا يصح الناس اللى مش عاجبها توجه إساءات مالهاش لزمه، وإحنا لازم نطور نفسنا في اللى جاي"، مستكملا: "زجاجة مياه أبو جبل كانت مبهرة جدا لأن مكتوب عليها مكان تسديد كل لاعيبة المنتخبات المنافسة بتسدد ازاى قبل المباراة".