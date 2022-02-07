شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريب الزمالك استعدادًا لبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، الاثنين، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وشارك بصورة طبيعية فى تدريبات الفريق اليوم بعدما خضع لبرنامج تأهيلي فى الأيام الماضية.

كما أدى حازم إمام الظهير الأيمن تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم، ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز حازم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر نقل التدريبات لملعب دريم بالسادس من أكتوبر ابتداء من اليوم الاثنين، لحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بنقل التدريبات خارج النادي، بسبب التجهيز لإقامة انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 فبراير الجارى على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت الموافق 12 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.