شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم إيسترن كومبانى 4 / 1 وديًا استعدادًا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التى جمعت بيراميدز وإيسترن كومباني بفوز السماوى 4 / 1 فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
سجل رباعية بيراميدز كل من إبراهيم عادل "هاتريك" 3 أهداف، وفاجري لاكاي هدف، فى إطار التحضير لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم 13 فبراير الجاري في إطار أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
خاض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي
خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - وليد الكرتي - محمود صابر
خط الهجوم: فاجري لاكاي
وفي الشوط الثاني سجل، أحمد سامي ومحمد صادق وأحمد أيمن منصور وحسين السيد وأحمد توفيق ودودو الجباس وأحمد فوزي.