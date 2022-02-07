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بيراميدز يهزم إيسترن كومبانى 4 / 1 وديًا استعدادًا للكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التى جمعت بيراميدز وإيسترن كومباني بفوز السماوى 4 / 1 فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

 

سجل رباعية بيراميدز كل من إبراهيم عادل "هاتريك" 3 أهداف، وفاجري لاكاي هدف، فى إطار التحضير لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم 13 فبراير الجاري في إطار أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي 

 

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - وليد الكرتي - محمود صابر 

 

خط الهجوم: فاجري لاكاي 

 

وفي الشوط الثاني سجل، أحمد سامي ومحمد صادق وأحمد أيمن منصور وحسين السيد وأحمد توفيق ودودو الجباس وأحمد فوزي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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