بيراميدز يهزم إيسترن كومبانى 4 / 1 وديًا استعدادًا للكونفدرالية

سجل رباعية بيراميدز كل من إبراهيم عادل "هاتريك" 3 أهداف، وفاجري لاكاي هدف، فى إطار التحضير لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم 13 فبراير الجاري في إطار أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محمد يوسف

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