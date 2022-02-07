شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم الأهلي بثلاثية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة القدم بنادى الزمالك مواليد 2003 على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، الاثنين، على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: أحمد عبد الرحيم إيشو، محيي جمعة، وعبد الله محمد، وسيطر الزمالك على معظم أحداث اللقاء سواء الشوط الأول أو الثاني، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة كادت أن تزيد الحصيلة التهديفية للأبيض.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2003 : حسين ياسر المحمدي مديرا فنيا ، أحمد رزق مدربا عاما، رامي حسن مدربا، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، محمود عادل حمودي إداريا، حسن شعير طبيبا، محمد أحمد رشاد أخصائى علاج طبيعى وسيد جاد مهمات.

وشهد اللقاء اليوم، حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء وأحمد عبد الحليم وطارق يحيي، عصام مرعي مدير قطاع الناشئين بالنادي وأيمن طاهر المدير الفنى لمدربي حراس المرمي بالقطاعات، وتامر عبد الحميد نائب مدير القطاع ، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، كما تابع اللقاء محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب.