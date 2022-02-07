شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الزمالك أول فريق مصرى يتأهل لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نادي الزمالك يوم 5 من شهر يناير كل عام بذكرى تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي إلى عام 1911، ويتخذ محافظة الجيزة مقراً له، حيث يرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الزمالك إلى عام 1921، عندما فاز بكأس السلطان، أما أول لقب قاري فيرجع لعام 1984 عندا تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهي البطولة التي لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم.

كما أنه واحد من سبعة أندية لم تهبط لدوري الدرجة الثانية، ويُعد واحدا من الأندية لم يسبق لها أن هبطت من قمة كرة القدم المصرية منذ انطلاق الدوري إلى جانب الأهلي.

ويشارك الأهلى فى النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية، وتغلب على مونتيرى المكسيكي فى ضربة البداية للمارد الأحمر بكأس العالم للأندية، والتى تفوق فيها الأهلي بهدف دون رد على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة، فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.