شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محاضرة موسيماني للاعبى الأهلى استعدادا لمواجهة بالميراس بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي على "فيس بوك" فيديو للمحاضرة التى عقدها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين بفندق الإقامة بالإمارات قبل التحرك لخوض مران الفريق الأخير استعداداً لمواجهة بالميراس البرازيلي غداً فى نصف نهائي مونديال الأندية.

وعقد موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي في مقر الإقامة للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل التأهل لنهائي مونديال الأندية.

وغادر لاعبو الأهلي الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم ، مطار القاهرة الدولي وإتجهوا إلى دبي للإنضمام لبعثة الاهلي في الأمارات عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية. وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.