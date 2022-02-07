شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور هدية المنتخب للزمالك فى الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إمام عاشور للزمالك فى "ثوبه الجديد" بعدما تم إشراكه فى مواجهة السنغال بنهائى بطولة أمم أفريقيا فى الجبهة اليمنى، ليصبح هدية من المنتخب الوطنى للزمالك.

إمام عاشور صاحب الـ 23 عامًا، وجد نفسه يقود الجبهة اليمنى للفراعنة فى مباراة نارية أمام أسود الترنجا، بنهائى بطولة أمم أفريقيا، بعدما تعرض عمر كمال عبد الواحد للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء فى مباراة الكاميرون بنصف نهائى البطولة.

ونجح إمام عاشور فى سد ثغرة الجبهة اليمنى، ونجح بامتياز فى ايقاف خطورة ساديو مانى نجم المنتخب السنغالى وفريق ليفربول الإنجليزى، ليتم إعادة اكتشافه فى هذا المركز، ويصبح هدية من المنتخب لفريق الزمالك، الذى سيحتاج لتغيير بعض مراكز لاعبيه فى الفترة المقبلة فى ظل عقوبة ايقاف القيد التى تعرض لها منذ بداية الموسم وعدم القدرة على ابرام اي صفقات جديد.

إمام عاشور يشارك مع الزمالك فى مركز وسط الملعب، وقدم مستوى مميز فى هذا المركز، حيث كان المرشح الأول لتعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى عن صفوف القلعة البيضاء، وبعد بطولة أمم أفريقيا أصبح أمام عاشور يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى بعدما نجح فى ايقاف خطورة أفضل نجوم الكرة الإنجليزية "ساديو مانى".

ومازال منتخب مصر يتزعم القارة الأفريقية كرويا، ويجلس على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الأفريقي، بطولة أمم أفريقيا التى انطلقت لأول مرة عام 1957، نجح المنتخب الوطنى فى حصد اللقب 7 مرات، ليصبح أكثر المنتخبات تتويجًا بالكأس فى القارة السمراء، وجاء الترتيب كالتالى..

1- مصر - سبعة ألقاب.

2 - الكاميرون – خمسة ألقاب.

3 - غانا – أربعة ألقاب.

4 - نيجيريا – ثلاثة ألقاب.

5 - كوت ديفوار - لقبان.

6- الجزائر - لقبان.

7- الكونغو الديمقراطية - لقبان.

8- السودان - لقب واحد.

9- تونس - لقب واحد.

10- المغرب - لقب واحد.

11- الكونغو برازفيل - لقب واحد.

12- زامبيا - لقب واحد.

13- جنوب أفريقيا - لقب واحد.

14- إثيوبيا - لقب واحد.

15- السنغال - لقب واحد.