على طريقة ليفربول.. أرسنال يدعم محمد النني بعد خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - حرص نادي أرسنال الإنجليزي على دعم محمد النني لاعب منتخب مصر الوطني، المحترف ضمن صفوف الجانزر، بعد خسارته نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام منتخب السنغال، في المباراة التي انتهت أمس بتتويج أسود التيرانجا باللقب.

أرسنال يدعم النني

وكتب الحساب الرسمي لنادي أرسنال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل، في تغريدة مرفقة بصورة محمد النني نجم الجانرز ولاعب منتخب مصر الوطني: من الصعب ذلك، لقد قاتلت بشكل جيد.

ونشر نادي أرسنال في ذلك الإطار، تقريرًا مفصلًا عن المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية 2021 التي شهدت مشاركة محمد النني، المحترف ضمن صفوف الجانرز، وذلك مع تسليط الضوء على دور اللاعب مع الفراعنة.

وحقق منتخب السنغال بقيادة المدرب أليو سيسيه بطولة كأس الأمم الإفريقية لـ المرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نظيره منتخب مصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2، بعدما ذهب اللقاء لركلات الترجيح على ملعب الأوليمبي.

ونجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 4-2 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، حيث انتهت الأشواط الأصلية والإضافية من المباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لأسود التيرانجا.