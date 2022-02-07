شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون يغادرون القاهرة للانضمام لبعثة الفريق فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر منذ قليل لاعبو الأهلي الدوليون القاهرة فى طريقهم إلى الإمارات للانضمام لبعثة المارد الأحمر المشاركة فى مونديال الأندية بعد وصولهم مع بعثة المنتخب الوطني ظهر اليوم قادمة من الكاميرون عقب المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

لاعبو الأهلي الدوليون وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسافر سداسي الأهلي الدولي "محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد شريف، ومحمد عبد المنعم"، عصر اليوم إلى مطار دبي، على أن يخضعوا لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.