شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى قائمة الأهلي وبالميراس قبل نصف نهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي ، بقيادة الأفريقي بيتسو موسيماني، تحدياً جديداً عندما يصطدم بفريق بالميراس البرازيلي فى السادسة والنصف مساء غد، الثلاثاء، فى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 31 مليون يورو، فى الوقت الذى تبلغ فيه القيمة التسويقية لبالميراس 180 مليوناً و100 ألف يورو، ما يعنى أن الفريق البرازيلي يتفوق على الأهلي بحوالي 149 مليونا و100 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى اللاعبين في الفريقين كالتالي:

الأهلي: 31 مليون يورو

أليو يدانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

بالميراس: 180 مليونا و100 ألف يورو

دانيلو: 18 مليون يورو

باتريك دي باولا: 16 مليون يورو

جابرييل فيرون: 15 مليون يورو

جابرييل مينينو: 15 مليون يورو

دودو: 12 مليون يورو.