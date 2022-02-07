7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 7 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، محمد صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة، ومسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة بالميراس.

محمد صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة

غادر محمد صلاح قائد منتخب مصر و نجم فريق ليفربول الانجليزى الكاميرون منذ قليل متوجها الى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى الريدز، وذلك عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة بالميراس

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي والجهاز وأعضاء بعثة الفريق في أبو ظبي مسحة طبية جديدة صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لخوض مباراة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موسيماني يتحفظ على مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين أمام بالميراس

يتحفظ الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مشاركة أى من لاعبي الفريق الدوليين فى مباراة بالميراس البرازيلي غداً فى نصف نهائي مونديال الأندية.

اتحاد الكرة للاعبين: قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار الكان رغم كل الصعاب

هنأ جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المنتخب الوطنى لاعبين وجهاز فنى بما حققوه فى بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثانى، مؤكدًا استمرار ثقة الاتحاد المصرى ومجلس إدارته فيهم وفى جهازهم الفنى بقيادة كارلوس كيروش، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطنى بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

الأهلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي بالميراس وتحقيق إنجاز بمونديال الأندية