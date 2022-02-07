شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره السنغالى فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعدما أسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالى فى الذهاب يوم 24 مارس المقبل بالقاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم كالتالى..

مصر × السنغال

الكاميرون × الجزائر

نيجيريا × غانا

الكونغو × المغرب

تونس× مالى

وكان المنتخب الوطنى تأهل للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة فى المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.

وسلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الضوء على أرقام الفراعنة فى المونديال، حيث ذكر أن مصر تعد أول دولة أفريقية تصل إلى كأس العالم فى إيطاليا عام 1934، وظهرت في ثلاث نسخ لكأس العالم (1934 و 1990 و 2018).