بيرى عباس تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفنى للناشئين

القاهرة - سامية سيد - توجت بيرى محمد عباس، لاعبة النادى الأهلى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى تحت 8 سنوات لموسم 2022، والتي نظمها الاتحاد المصري للجمباز بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي.

وتصدرت بيرى محمد عباس المركز الأول فى منافسات الفردى العام، وسط منافسة بين أكثر من 80 لاعبة بعدما اجتازت ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة، حيث قامت بأداء على كل من جهاز حصان القفز والمتوازي والبيم والحركات الأرضية.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من مها نجيب، ومحمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالقلعة الحمراء.