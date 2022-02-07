شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يقدم محمد أبو جبل للزمالك فى "زيه الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطنى وفريق الزمالك، واحدًا من أفضل الحراس الذين لفتوا انظار متابعين بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى الكاميرون، وانتهت بتتويج منتخب السنغال باللقب على حساب الفراعنة بعد الفوز فى المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.

محمد أبو جبل كان الحارس الثانى لمنتخب مصر بعد محمد الشناوى، وكذلك الحارس الثانى لفريق الزمالك فى الفترة الأخيرة فى ظل الاعتماد على محمد عواد فى حراسة عرين القلعة البيضاء، ثم أصبح من أهم الحراس فى القارة السمراء، خاصة وإن أبو جبل تعملق فى التصدى لركلات الجزاء وقاد الفراعنة للمباراة النهائية، ونجح خلالها فى التصدى لركلة جزاء ساديو ماني فى الدقائق الأولى من اللقاء والتى كادت أن تقلب المباراة رأسً على عقب.

بطولة أمم أفريقيا رفعت من سعر محمد أبو جبل وأصبح الحارس ينتظر عروضًا احترافية فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه كان من أبرز الحراس فى البطولة.

ويعود أبو جبل للزمالك فى "زيه الجديد" وشخصيته الجديدة التى ساهم فى صنعها الجهاز الفنى للمنتخب بعدما قاده القدر للمشاركة ليتعملق ويقدم أوراق اعتماد جديدة ستجعله وسط عمالقة حراس المرمى فى المرحلة المقبلة.