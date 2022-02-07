شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحقق المركز الأول فى بطولة العرب بالفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب التايكوندو المركز الأول فى الترتيب العام على مستوى الكبار بمنافسات بطولة كاس العرب التى اقيمت فى الفجيرة بالإمارات، متفوقا على الأردن والمغرب، صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

كما حقق لاعبو المنتخب المركز الثانى فى الترتيب العام على مستوى المنتخبات، بعد تجميع نتائج الفئات السنية المختلفة، كبار وناشئين وشباب، فى البطولة ذاتها .

ويٌعد تحقيق هذه المراكز إنجازا للمنتخب الوطنى فى ظل عدم المشاركة فى منافسات الشباب و الناشئين بالبطولة ، حيث تمت المشاركة بالكبار فقط .

من جهته أهدى المستشار محمد مصطفي، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، هدية تذكارية للدكتور شونج وان شو رئيس الاتحاد العالمى للعبة على خلفية تواجده ببطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو.

وكان منتخب الباراتايكوندو حقق المركز الثاني في الترتيب العام في بطولة إفريقيا التى أقيمت بالنيجر بعد تألق كبير من لاعبي منتخب مصر بإحراز 3 ذهبيات من إجمالى 4 لاعبين شاركوا بالبطولة . ، وحقق الذهبيات محمد الزيات ، وسلمي علي ، و أحمد البوهي ، وحصل الزيات على كأس احسن لاعب في البطولة التى ترأس بعثة المنتخب الوطني خلالها حازم قنديل عضو مجلس الإدارة .